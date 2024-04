FC Barcelone : Joao Felix revient sur sa relation avec Xavi

C’est l’un des sujets qui revient avec insistance du côté du FC Barcelone. Alors que Xavi avait annoncé en public son départ à l’issue de la saison alors que la situation sportive du club catalan était compliquée, la donne a légèrement changé au Barça depuis. En effet, deuxièmes de Liga, les coéquipiers de Robert Lewandowski peuvent également viser un sacre en Ligue des Champions à quelques heures d’une double confrontation face au PSG en quarts de finale. Mais alors que l’avenir de Xavi semblait scellé, plusieurs personnalités du club catalan essaye de le faire rester. Les dirigeants y travaillant depuis quelques semaines en catimini, Joao Felix a mis son grain de sel dans l’histoire ce lundi.

En effet, dans un entretien accordé à Radio Catalunya, l’attaquant portugais est revenu sur la relation qu’il a avec son coach et a affirmé qu’il aimerait qu’il reste : «C’est un homme fantastique. Il comprend très bien les joueurs parce qu’il a été joueur, il comprend ce que signifie représenter le Barça et il nous comprend très bien. Il nous aide et nous aimons ses idées. Nous sommes avec lui. Son maintien ? Mais ce sera au président de décider. Quelle que soit la décision du président, l’équipe sera avec lui.»

