Eliminatoires CM - Europe

CdM : la fédération ne reportera pas une journée de Serie A pour aider Gattuso

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gabriele Gravina, président de la FIGC @Maxppp

Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a exclu l’idée de reporter une journée de Serie A en mars prochain pour faciliter la préparation de l’Italie en vue des barrages européens pour la Coupe du Monde 2026. Intervenu au Conseil fédéral, Gravina a précisé qu’un décalage du calendrier «n’est pas réalisable» et qu’il «n’y a pas de raccourcis» pour affronter au mieux le défi qui attend les Azzurri.

Malgré les contraintes, le numéro un de la fédération a assuré que toutes les mesures possibles seront prises pour soutenir l’équipe nationale. Dans cette optique, la FIGC travaille à l’organisation d’un stage en février, compatible avec les engagements des clubs, notamment ceux engagés dans les compétitions internationales.

Pub. le
