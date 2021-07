Le Borussia Dortmund ne lâchera pas Erling Haaland cet été

Erling Haaland est un homme pressé et très convoité. Pourtant, si l'on en croit son club, l'international norvégien (12 sélections, 7 buts) ne devrait pas quitter le BvB cet été. Sous contrat jusqu'en 2024, l'attaquant de 21 ans, qui avait été acheté 20 millions d'euros à Salzbourg en janvier 2020, devrait participer à la lutte pour le titre face au concurrent bavarois. C'est en tout cas ce qu'a annoncé Sebastian Kehl, le nouveau directeur sportif du club, dans une interview exclusive donnée à BILD. «Je vois un Erling toujours extrêmement concerné. Il dégage une énergie incroyable et est vraiment prêt pour la saison au BVB. Erling a remporté son premier titre avec le Borussia Dortmund il y a quelques semaines (Coupe d'Allemagne face à Leipzig, ndlr). Je crois que cela aussi l'inspire et le stimule. Il voit ce qui est possible et il me demande souvent quand nous allons pouvoir retrouver nos supporters. Célébrer ce triomphe sans eux, cela l'inquiétait. Il aimerait revoir cette interaction entre les fans et les joueurs au cours de la saison à venir. Pour moi, il a le profil type du gagnant. Il veut être un champion - et je crois fermement qu'il peut faire encore mieux», a d'abord expliqué le nouvel homme fort du recrutement de Dortmund, sûr de lui.

A la question «Erling Haaland sera-t-il toujours un joueur du Borussia Dortmund après le 31 août ?,» Sebastian Kehl a d'abord eu une réponse courte : «Oui». Avant de détailler. «Au cours des discussions avec Mino Raiola (agent d'Erling Haaland) à propos du transfert de Donyell Malen, je n'avais pas le sentiment que nous devions nous revoir bientôt à propos d'Erling. Et nous avons déjà souligné 1000 fois que nous ne voulons pas le laisser partir. Je suis convaincu que le Borussia Dortmund sera un club fantastique pour lui la saison à venir pour se développer davantage». Annoncé avec insistance du côté de Chelsea, Erling Haaland rejoindra-t-il Londres cet été ? Le board allemand semble sûr de lui. Mais l'on parle tout de même d'une offre de 150 M€ faite par la bande à Thomas Tuchel. En attendant, Sebastian Kehl et ses adjoints s'amusent des rumeurs de transfert qui entourent leur serial buteur norvégien (59 matches, 57 buts avec le BvB). «Aki, Michael (Hans-Joachim Watzke et Michael Zorc) et moi sourions maintenant à ce sujet. Nous nous sommes positionnés clairement et avons souligné à plusieurs reprises que nous ne vendrons pas Erling cet été. C'était exactement la même chose pour Jadon Sancho l'année dernière jusqu'au dernier jour du mercato. On a tous vu comment ça avait terminé. Je veux dire : personne ne devrait nous sous-estimer».