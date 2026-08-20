L’OM s’est renseigné sur Deivid Washington !

L’OM continue de s’activer malgré une marge de manœuvre financière particulièrement réduite. Avec un mercato déjà complexe, le club phocéen doit composer avec ses contraintes économiques et avance donc avec prudence pour renforcer son effectif. Dans sa quête d’un renfort à la pointe de l’attaque, Marseille a néanmoins décidé de tenter un coup, à savoir Deivid Washington. Selon nos informations, l’OM a récemment pris des renseignements pour l’attaquant brésilien de 21 ans, qui appartient à Chelsea.

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Le jeune avant-centre, passé par Santos avant de rejoindre les Blues en 2023, reste encore en quête de temps de jeu au plus haut niveau. Il n’a disputé que trois rencontres avec l’équipe première de Chelsea, pour seulement 11 minutes cumulées, et a surtout évolué avec les équipes de jeunes. Considéré comme un joueur à fort potentiel, il est également suivi par Séville et Strasbourg, qui ont eux aussi formulé une offre. Le Racing dispose d’ailleurs d’un avantage évident dans ce dossier avec le lien entre Strasbourg et BlueCo, propriétaire de Chelsea.

Un pari tenté

Mais l’OM ne laisse visiblement pas indifférent. Selon nos informations, Deivid Washington s’est renseigné sur Marseille auprès d’anciens joueurs brésiliens du club, signe de l’intérêt qu’il porte à la possibilité de découvrir la Ligue 1 sous le maillot olympien. Un élément qui pourrait peser dans les prochaines discussions, alors que le joueur pourrait devoir trancher entre plusieurs options pour cet été.

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L’OM cherche toujours la bonne formule pour attirer un attaquant capable d’apporter une nouvelle solution au poste de numéro 9, tout en restant dans un cadre financier maîtrisé. Reste désormais à savoir si cet intérêt se traduira par une véritable offre auprès de Chelsea, et si elle pourra rivaliser avec celle de la concurrence, féroce sur le dossier.