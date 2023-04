Les primes XXL qui attendent les stars de Manchester City

La suite après cette publicité

Et si c’était enfin la bonne ? Qualifié sans trembler pour les demi-finales de la Ligue des Champions, Manchester City n’a fait qu’une bouchée du Bayern Munich. Le match retour en Bavière a certes été un peu agité (1-1), mais la démonstration de l’aller (3-0) a été suffisante pour assurer une place dans le dernier carré. C’est d’ailleurs la troisième fois consécutive que les Cityzens atteignent ce stade de la compétition.

Au tour suivant, ils auront fort à faire puisque c’est tout simplement le champion d’Europe en titre, le Real Madrid, qui les attend. L’occasion sera belle pour prendre leur revanche, après l’incroyable scénario de la saison passée. En championnat, City pointe à la deuxième place, à quatre points d’Arsenal, mais les hommes de Pep Guardiola ont leur destin entre leurs mains. Avec un match en moins et un duel face aux Gunners à disputer, les Mancuniens peuvent prendre la tête de la Premier League s’ils enchainent les succès.

Des primes qui motivent

Enfin, ils sont également encore en course pour remporter la FA Cup. Les chances d’atteindre la finale sont d’ailleurs assez conséquentes puisque City reçoit Sheffield United en demi-finale demain. Vous l’aurez compris, le triplé reste plus que jamais envisageable pour Manchester City. Et si tout se passe comme prévu, certains joueurs de l’effectif pourraient toucher un véritable jackpot !

Le Daily Mail révèle en effet les dessous financiers des primes négociées en cas de titre. Ainsi, avec un troisième sacre consécutif en Premier League (ce qui serait une première depuis Manchester United en 2009), le montant des primes versées aux joueurs ira de 226 000€ à 1 M€ pour les plus grosses stars. Des montants légèrement inférieurs pour un triomphe en FA Cup. Enfin, certaines stars comme Kevin de Bruyne ont négocié des primes d’environ 1,1 M€ s’ils soulèvent la Ligue des Champions. En clair, si le triplé est réalisé, plusieurs cadres comme le Belge pourraient toucher chacun plus de 2 M€ ! Ça motive !