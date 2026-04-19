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LaLiga Hypermotion

Franck Ribéry a rendu visite à un club en Espagne

Par Allan Brevi
1 min.
Franck Ribéry avec le maillot de la Salernitana @Maxppp

Franck Ribéry poursuit sa reconversion avec sérieux. L’ancienne légende du Bayern et de l’OM a récemment été aperçue en Espagne, où il a assisté à une séance d’entraînement du Racing Santander dirigé par José Alberto. Présent dans le cadre de sa formation d’entraîneur avec la Fédération italienne, le Français a observé attentivement les méthodes de travail mises en place au sein du club leader de LaLiga Hypermotion.

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Real Racing Club
🇫🇷 Oh là là!

🫂 Franck Ribery fue hoy uno más en el vestuario del primer equipo
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L’ancien international français, actuellement en préparation pour obtenir ses diplômes d’entraîneur professionnel, s’est montré très impliqué durant cette immersion selon Mundo Deportivo. Après la séance, il a échangé avec le staff du Racing avant de poser avec les joueurs, une image partagée par le club sur ses réseaux sociaux. Cette visite s’inscrit dans un programme plus large de formation comprenant plusieurs expériences au contact de clubs européens.

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