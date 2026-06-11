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Coupe du Monde

Mexique - Afrique du Sud : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Gilberto Mora @Maxppp
Mexique 1-0 Afrique du Sud

Ce jeudi, c’est le grand départ de la Coupe du Monde 2026. On a le droit à un joli match d’ouverture entre l’un des pays organisateurs, le Mexique et l’Afrique du Sud. À domicile, la Verde s’organise dans un 4-1-4-1 avec Raul Rangel qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Israel Reyes, Cesar Montes, Johan Vasquez et Jesus Gallardo en défense. Erik Lira compose l’entrejeu avec Alvaro Fidalgo et Roberto Alvarado. En pointe, Raul Jimenez est accompagné par Julian Quinones et Brian Gutiérrez.

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De leur côté, les Bafana Bafana s’articulent dans un 3-5-2 avec Ronwen Williams dans les cages derrière Aubrey Modiba, Nkosinathi Sibisi, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi et Khuliso Mudau. Le milieu de terrain est assuré par Jayden Adams, Sphephelo Sithole et Teboho Mokoena. Devant, Lyle Foster est soutenu par Iqraam Rayners.

Les compositions

Mexique :

Mexique

4-1-4-1
Officielle

Afrique du Sud :

Afrique du Sud

3-5-2
Officielle

Le programme TV des matches à venir

Vendredi 12 juin

  • Corée du Sud - Tchéquie (4h) sur beIN Sport 1
  • Canada - Bosnie-Herzégovine (21h) sur beIN Sport 1 et M6

Samedi 13 juin

  • États-Unis - Paraguay (3h) sur beIN Sport 1
  • Qatar - Suisse (21h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Brésil - Maroc (0h) sur beIN Sport 1 et M6

Dimanche 14 juin

  • Haïti - Écosse (3h) sur beIN Sport 1
  • Australie - Turquie (6h) sur beIN Sport 1
  • Allemagne - Curaçao (19h) sur beIN Sport 1 et M6
  • Pays-Bas - Japon (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Pub. le - MAJ le
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