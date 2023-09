Les grands absents de la liste des nommés pour le Ballon d’Or 2023

La suite après cette publicité

Plus tôt dans la soirée, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2023 a été dévoilée, alors que le nom du vainqueur du Graal des trophées individuels et successeur de Karim Benzema sera connu le 30 octobre prochain. Sans surprise, on y retrouve des noms comme Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland ou Kevin de Bruyne. Mais il y a aussi quelques absents notables. Plusieurs joueurs habitués de ces listes - et même souvent des toutes premières places - n’ont pas été inclus dans cette cuvée 2023 pour diverses raisons.

Forcément, l’absent le plus remarqué n’est autre que Cristiano Ronaldo. La vedette lusitanienne, qui évolue à Al-Nassr depuis la saison dernière, paye son départ dans un championnat bien moins médiatisé et d’un niveau bien inférieur à ceux dont il était habitué. Sa première partie de saison à Manchester United - 1 petit but en 10 rencontres - n’a pas suffit, tout comme son niveau n’a peut-être pas été à la hauteur de ce qui était attendu lors du Mondial 2022, où il a terminé avec une réalisation au compteur et une élimination en quarts.

De jolis noms n’y sont pas

Neymar est lui aussi un autre absent de taille. Le Brésilien, qui a encore connu une saison 2022/2023 marquée par les pépins physiques, a certes performé en Ligue 1 lorsqu’il a été disponible, avec 13 buts et 11 passes décisives en 20 matchs, mais n’a logiquement pas pu aider le PSG à aller loin en Europe à cause de sa blessure. Tout comme il n’a pas réussi à mener son Brésil loin au Mondial, où il a en plus raté deux matchs de poules.

Parmi les autres grands noms absents, on retrouve aussi Sadio Mané, dont l’aventure bavaroise aura été un échec, ou Marcus Rashford, de retour à son meilleur niveau en Angleterre. Riyad Mahrez aurait aussi pu prétendre à une place au vu de tous les titres glânés avec Manchester City. De même, et peut-être encore plus que l’Algérien, pour John Stones, brillant lors des rencontres européennes des Skyblues. Plusieurs joueurs du Real Madrid comme Rodrygo Goes ou Thibaut Courtois auraient aussi éventuellement pu prétendre à une place.