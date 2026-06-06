CdM 2026, Allemagne : le message de Lennart Karl après son forfait

Gros coup dur pour l’Allemagne à quelques jours de la Coupe du Monde 2026. Le jeune talent du Bayern Munich, Lennart Karl, est contraint de déclarer forfait après s’être blessé lors du match de préparation face à la Finlande (4-0). Touché musculairement, le joueur de 18 ans voit ainsi sa première participation à un Mondial lui échapper, un véritable choc pour le groupe dirigé par Julian Nagelsmann. Dans la foulée, la Fédération allemande a décidé d’appeler Assan Ouédraogo pour le remplacer dans la liste, le joueur du RB Leipzig rejoignant immédiatement le groupe pour préparer la compétition.

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« Je ne sais même pas par où commencer, mais ça fait un mal indescriptible de devoir manquer le plus grand tournoi. J’ai tout fait pour être en forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures surviennent souvent au moment le plus mal choisi. Je souhaite à mon équipe un immense succès et je la soutiendrai bien sûr à chaque instant ! Je reviendrai plus forte, c’est promis. Merci pour vos messages de soutien. Bonne chance », a écrit le jeune joueur sur Instagram…