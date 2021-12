Aston Villa - Chelsea : les compositions officielles

La 19e journée de Premier League se poursuit et le troisième Chelsea se déplace sur la pelouse d'Aston Villa. Les Blues optent pour un 3-4-3 avec Edouard Mendy dans les cages derrière Trevoh Chalobah, Thiago Silva et Antonio Rüdiger. Reece James et Marcos Alonso assurent les rôles de pistons tandis que N'Golo Kanté et Jorginho sont dans le double pivot. Seul en pointe, Mason Mount est soutenu par Christian Pulisic et Callum Hudson-Odoi.

De son côté, la formation de Steven Gerrard s'établit en 4-3-3 avec Emiliano Martinez comme dernier rempart derrière Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings et Matt Targett. Douglas Luiz est la sentinelle auprès de Morgan Sanson et Jacob Ramsey. Enfin, Emiliano Buendia, Ollie Watkins et Danny Ings forment le trio d'attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Aston Villa : Martinez - Cash, Konsa, Mings, Targett - Sanson, Douglas, Ramsey - Buendia, Watkins, Ings

Chelsea : Mendy - Chalobah, Silva, Rüdiger - James, Kanté, Jorginho, Alonso - Pulisic, Mount, Hudson-Odoi