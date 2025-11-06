EdF : Didier Deschamps explique la nouvelle absence de Corentin Tolisso

Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot forfaits, ça n’a pas suffisamment convaincu Didier Deschamps de convoquer Corentin Tolisso (31 ans) pour les deux matchs de l’équipe de France contre l’Ukraine (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre). Le Lyonnais passe encore après des éléments comme Manu Koné, Eduardo Camavinga, Warren Zaïre-Emery, N’Golo Kanté ou dans un registre plus offensif, Michael Olise.

«J’ai des choix à faire, il fait toujours partie de la réflexion, il a un rôle qui a évolué, plus offensif, où il est performant avec son club, justifie Didier Deschamps en conférence de presse, reconnaissant son passé chez les Bleus. Il a aussi un vécu, comme certains, et il reste dans la réflexion pour maintenant et l’avenir.» Le champion du monde 2018 (28 sélections, 1 but), véritable pilier de l’OL et auteur de 3 buts en 11 matches de Ligue 1 cette saison, n’a plus été appelé depuis l’Euro 2020.