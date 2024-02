OM : Eric Di Meco tacle Pierre-Emerick Aubameyang

L’Olympique de Marseille va un peu mieux. En effet, les Phocéens ont enchaîné deux succès consécutifs depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset. Le technicien tricolore a pu notamment compter sur Pierre-Emerick Aubameyang, auteur de 3 buts lors des 2 dernières rencontres. Mais le Gabonais peut et doit mieux faire selon Eric Di Meco. Au micro de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM n’a pas mâché ses mots au sujet de PEA, qu’il trouve moins bon qu’Alexis Sanchez. Pourtant, Aubameyang a déjà inscrit autant de buts que le Chilien sur l’ensemble de la saison dernière (18 buts, ndlr). Mais les chiffres ne disent pas tout pour Di Meco, qui estime qu’Alexis Sanchez apportait plus à tous les niveaux.

La suite après cette publicité

«C’est la preuve de la nouvelle tyrannie des stats. On est en train de comparer un joueur qui a été énorme dans les résultats, la montée en puissance et l’état d’esprit de l’équipe, avec un autre qui oui est en train de mettre des buts - il finira peut-être à 30 -, mais qui a fait 6 premiers mois catastrophiques. Parce qu’il a mis un peu plus de temps à s’adapter, parce que l’équipe est moins bonne, je ne sais pas… Mais contre qui il marque ? Il y a 2 buts inscrits contre des équipes devant l’OM au classement, sur 8 des 14 matches possibles contre ces gros là… Alexis, lui, il était tout seul l’an dernier. Et il faisait les centres, les passes, les tacles pour récupérer, les décalages, les appels… (…) Mais ça, ce n’est pas compter dans les stats.» Le message est passé…