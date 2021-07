Euro 2020 : Lukas Podolski détruit l'Allemagne

Mardi, l'Allemagne a quitté l'Euro 2020 au stade des 1/8èmes de finale. La sélection dirigée par Joachim Lôw, qui a quitté son poste officiellement depuis, a été éliminée par l'Angleterre sur le score de 2 à 0. Un nouvel échec qui ne passe pas au pays. Ancien international allemand, Lukas Podolski n'a pas été tendre dans le podcast EM Insider. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

La suite après cette publicité

«Il a manqué l’ambition et la volonté qu'il y avait avant. Tout le monde avait l’air dépité. Quand on voit le visage des joueurs, rien ne bouge. Un incendie aurait pu se déclarer dans le stade, ils seraient restés sur le terrain. Il y a peu de plans pour l’avenir. C’était insuffisant sur le plan offensif, ça manquait d’idées, d’envie de marquer. Nous n’avons pas dix joueurs qui n’ont pas été appelés et qui auraient mérité d’être là». Après avoir déclaré que l'équipe s'était entêtée à chercher Werner en profondeur, il a conclu au sujet du nouveau sélectionneur Hans Dieter Flick. «J’espère qu’il va faire bouger l’équipe».