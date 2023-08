PSG : Kylian Mbappé ne voulait pas du maillot "Mbappé 2025"

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Le Parisien a dévoilé que Nasser Al-Khelaïfi et Kylian Mbappé se sont rencontrés dans la semaine. Une réunion tendue entre les deux hommes qui ont réglé leurs comptes. KM7 a rappelé au passage qu’il n’étendrait pas son bail au-delà de juin 2024. Le média français fait d’autres révélations sur l’attaquant à présent.

Ainsi, Le Parisien dévoile que Mbappé et ses proches s’étaient opposés au club au moment de sa prolongation en mai 2022 car il n’était pas pour poser avec un maillot floqué "Mbappé 2025". Il estimait que cela allait provoquer de la confusion puisque son bail prend fin en juin 2024. Malgré ses tentatives, le service marketing du club s’y est fermement opposé puisque cela était une bonne chose pour l’image du PSG auprès des sponsors et investisseurs. Un an plus tard, les deux parties regrettent ce geste.