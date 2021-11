Barça : Dembélé avait été proposé à Man City

Xavi parviendra-t-il à relancer Ousmane Dembélé au FC Barcelone ? Il faudra déjà que l'ailier français parvienne à ne plus se blesser. Et que le club catalan ne s'en serve pas comme monnaie d'échange. Car c'est quelque chose qui s'est déjà produit à plusieurs reprises (on se rappelle qu'il avait été proposé au PSG dans l'optique d'un retour de Neymar).

La suite après cette publicité

Et selon TV3, il a été proposé l'été dernier à Manchester City, alors que le Barça tentait de récupérer notamment Raheem Sterling. Le joueur anglais avait de son côté repoussé la piste barcelonaise. Mais cela montre plus que jamais que la situation du Français de 24 ans est instable en Catalogne. L'intérêt que semble lui porter Xavi sera-t-il suffisant pour lui éviter un départ par la petite porte ?