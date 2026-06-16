France - Sénégal : les compositions probables

C’est le grand jour pour l’équipe de France. Ce mardi à 21 h, les Bleus lancent officiellement leur Coupe du Monde 2026 par un choc majuscule face au Sénégal. Tombés dans un groupe particulièrement relevé et homogène, les hommes de Didier Deschamps n’auront pas le temps de monter en puissance. En effet, une entrée en lice ratée face aux Lions de la Téranga mettrait immédiatement les Tricolores sous pression pour la suite de la compétition.

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Pour aborder ce rendez-vous capital, le sélectionneur national a profité des matchs amicaux de préparation pour affiner ses certitudes tactiques. Ces dernières semaines ont notamment permis de dessiner une animation offensive claire et particulièrement séduisante dans l’esprit de Deschamps. Les performances récentes, spécialement lors de la victoire contre l’Irlande du Nord (3-1), ont figé la hiérarchie et installé un quatuor d’attaque assez clair dans l’esprit du sélectionneur.

Du classique pour Deschamps et Thiaw

Sans surprise, Didier Deschamps devrait s’appuyer sur l’ossature défensive qu’il présente depuis l’Euro 2024 et reconduire son système en 4-2-3-1. Devant Mike Maignan, la charnière Upamecano-Saliba sera épaulée par Koundé et Théo Hernandez. Au milieu, la paire Tchouameni-Rabiot débutera, laissant N’Golo Kanté sur le banc. Enfin, l’animation offensive sera confiée au fameux quatuor : Michael Olise à droite, Désiré Doué à gauche, Ousmane Dembélé à la mène, tandis que le capitaine Kylian Mbappé occupera la pointe de l’attaque. C’est la même organisation offensive que lors du dernier match amical face à l’Irlande du Nord. Barcola, pressenti pour être, un temps, titulaire et Rayan Cherki devraient donc être sur le banc.

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De son côté, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw s’avance avec de solides certitudes acquises lors de la dernière CAN et devrait aligner une équipe ultra-compétitive en 4-3-3. Édouard Mendy tiendra sa place dans les buts, protégé par la même charnière que lors de la finale de la CAN composée de Mamadou Sarr et Moussa Niakhaté. Les latéraux devraient être El-Hadji Malick Diouf et Krépin Diatta. Au milieu de terrain, l’impact physique sera au rendez-vous entre Lamine Camara, Pape Matar Sarr et Pape Gueye. Devant, le danger sera permanent avec un trio offensif composé, à priori, d’Ismaïla Sarr et l’inoxydable Sadio Mané en soutien de l’attaquant de pointe Nicolas Jackson. Iliman Ndiaye devrait être sur le banc.

Les compos probables

France : Maignan — Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez — Tchouameni, Rabiot — Olise, Dembélé, Doué — Mbappé ©.

Sénégal : E.Mendy — A.Mendy, Sarr, Niakhaté, E.Diouf — P-M.Sarr, P.Gueye, Camara — I.Sarr, Jackson, Mané.