OM : Habib Beye livre sa vérité sur le cas Mason Greenwood

Le meilleur joueur de l’OM est-il un problème… pour l’OM ? C’est un débat qui est né depuis quelques semaines autour du cas Mason Greenwood. Meilleur buteur du club (25 réalisations en plus de 8 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison), l’ailier serait à la fois la force et la faiblesse du collectif en raison de son faible apport défensif. Son absence face au LOSC (il est sorti après 18 minutes, blessé) et contre Monaco ont plutôt tendance à démentir cet état de fait.

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L’OM s’est incliné à chaque fois, battu 2-1 au Vélodrome contre les Dogues, puis sur le même score à Louis-II, malgré une belle palanquée d’occasions. Ces deux résultats viennent d’ailleurs mettre à mal le début de ce sprint final en Ligue 1, où les Phocéens occupent la 4e place. Greenwood n’est certes pas le plus entreprenant pour travailler l’équipe adverse quand celle-ci a le ballon, mais sa capacité à créer du danger et à terminer les actions fait de lui un élément déterminant du vestiaire d’Habib Beye.

«il reste perfectible sur le plan défensif»

Ce dernier reconnaît tout de même une chose. Avec un tel joueur, il faut adapter le collectif. «C’est lié au fait qu’on le voit moins défendre. Aujourd’hui il ne fera pas un retour défensif sur 50 mètres, concède Habib Beye en conférence de presse ce jeudi. Mais il peut couper des lignes de passe. Parfois, il faut accepter un déficit défensif quand il y a autant d’apports offensifs. Mason est très important pour notre attaque, il ne faut pas lui retirer ses qualités. Mais oui, il reste perfectible sur le plan défensif.»

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A l’image d’un Mbappé du temps du PSG ou actuellement avec le Real, il faudrait que le collectif se mette au service d’un joueur. Ça pourrait être à nouveau le cas ce vendredi lors de la réception de Metz (21h05), où l’Anglais devrait faire son retour. «Il est mieux mais il a toujours une douleur. Il a pris un vrai contact contre Lille. C’est un joueur de qualité. Pour le manque, c’est un joueur qui aurait pu nous apporter contre Monaco. Mason revient dans le groupe, c’est une solution et il peut débloquer des situations. C’est bien de l’avoir avec nous sur ce match».