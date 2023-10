La FA veut installer des robots comme arbitre en Angleterre

Au cours des dernières semaines, l’arbitrage n’a pas été épargné en Angleterre et Simon Hooper peut en témoigner. Alors qu’il officiait lors du choc au somment opposant Tottenham à Liverpool (2-1), le 30 septembre dernier, l’arbitre anglais a été vivement critiqué pour certaines décisions discutables prises à l’encontre des Reds et son utilisation de la VAR a été largement remise en question par la presse britannique à l’issue de la rencontre. Afin de réduire les erreurs qui peuvent en toute logique influencer le déroulement des matchs à l’avenir, Mark Bullingham, lors d’une conférence de Leaders Week à Londres, a évoqué une proposition assez surprenante : l’introduction d’un arbitrage robotisé et autonome en Premier League.

La suite après cette publicité

«Vous ne devriez jamais avoir une situation où vous détériorez l’expérience du public au stade ou à la maison. Nous devons être très prudents à ce sujet. Bien sûr, les gens se plaignaient autrefois que les décisions étaient incorrectes, et il est important de prendre des décisions justes, c’est le point de départ. En ce qui concerne la technologie, la question est la suivante : y a-t-il des moyens de prendre des décisions plus rapidement ? Parce que je pense que tout le monde déteste cette longue pause dans le stade ou à la maison. Vous voyez des innovations technologiques en matière de hors-jeu semi-automatique, est-ce que cela peut éventuellement devenir autonome ? Et est-ce que ce serait une étape vers des décisions totalement précises, mais prises très rapidement ? Donc, si on peut le faire, eh bien, ce serait mieux pour les fans. C’est un domaine à explorer absolument. Bien sûr, nous examinerions toute idée qui se présente, mais il faut vraiment faire attention à ne pas interrompre davantage le déroulement du jeu», a déclaré le dirigeant anglais. Une sortie médiatique qui risque de faire grand bruit outre-Manche…