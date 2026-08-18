Barrages Ligue des Champions, OL : Loïs Openda a bluffé tout le monde

L’OL a répondu présent. Dans l’ambiance surchauffée du Sükrü Saraçoglu dans ce tour de barrages aller de Ligue des Champions, le club français a fait ce qu’il fallait pour obtenir un bon match (1-1) et continuer de croire en ses chances lors du retour dans 8 jours au Groupama Stadium. Corentin Tolisso parlait même de regrets avec l’égalisation de Greenwood dès le retour des vestiaires, répondant au but de Loïs Openda sur une passe décisive de son capitaine.

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C’est le premier but du Belge sous ses nouvelles couleurs, et ce n’est probablement pas le dernier vu sa prestation et la confiance qu’il affiche dans un match de haut niveau. Il attendait ce moment depuis longtemps après une sale période du côté de la Juventus et seulement 2 petits buts marqués en 34 matchs. Sa dernière réalisation remontait au mois de décembre. C’est une éternité pour un joueur de sa trempe qui a simplement besoin d’un environnement adéquat.

Des mois qu’il attendait ce but

«Ça fait des mois (d’attente) et quand je reçois la balle de Coco (Tolisso), avec mon instinct je mets la tête. Je ne savais même pas qu’elle était dedans, réagissait l’intéressé sur Canal+ après le match. C’est quand je me suis relevé que j’ai vu que tout le monde courait. Je suis content de mon but, je peux faire mieux. On a un match retour, on doit faire le maximum. C’est un bon résultat de venir faire 1-1 ici. On aurait peut-être pu en marquer un deuxième mais on a montré qu’on n’avait pas eu peur».

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En plus de son but, la nouvelle recrue a pesé de tout son poids devant. Jamais avare d’efforts, il s’est bagarré sur tous les ballons, obligeant Milan Skriniar à employer les grands moyens pour s’en défaire. Sa qualité technique et sa capacité à bonifier ses touches de balle auraient même pu lui permettre de marque un second but en deuxième période. Malheureusement pour lui, sa frappe a échoué sur le poteau. La confiance semble tout de même revenue assez vite et ça enchante tout le monde à Lyon.

Tolisso est déjà conquis

«Loïs franchement, avant d’être un super joueur, c’est une belle personne, réagissait Corentin Tolisso au coup de sifflet final sur la chaîne cryptée. Il s’est très bien acclimaté à notre groupe. Moi ce que j’aime, c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts sans le ballon. Il a une mentalité de vainqueur. Il marque un but, il frappe sur le poteau et je suis très fier qu’il soit à l’OL. J’espère qu’il fera une très grosse saison en marquant beaucoup de buts». Et si possible en Ligue des Champions.