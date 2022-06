Trophée Gamper : la Roma lâche le Barça, qui pourrait riposter

Mauvaise surprise. Ce lundi, par le biais d'un communiqué quelque peu salé, le FC Barcelone a indiqué que l'AS Roma de José Mourinho « a décidé de se retirer unilatéralement, sans raison, du contrat convenu entre les deux parties pour le match du Trophée Joan Gamper qui devait se jouer le 6 août au Camp Nou. » Les Blaugranas, qui travaillent déjà pour trouver un nouvel adversaire pour cette compétition amicale ayant lieu chaque année au Camp Nou, ont prévenu qu'ils allaient procéder au remboursement des billets déjà achetés.

Mais surtout, le Barça a précisé qu'il pourrait se retourner juridiquement contre le club de la Louve, récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence. « Le service juridique du Club étudie une éventuelle action contre le club italien pour les dommages causés au FC Barcelone et à ses supporters en raison de cette décision inattendue et injustifiée », peut-on lire dans le communiqué du FCB, qui se serait bien passé de cette mauvaise surprise à une semaine de la reprise des troupes de Xavi.

