Man United : l’avertissement de Bruno Fernandes après la débâcle à Liverpool

Incroyable mais vrai, Manchester United s’est lourdement incliné 7-0 ce dimanche, à Anfield, contre Liverpool en Premier League. Un résultat inattendu dans ce derby d’Angleterre au regard de la forme des deux équipes, aux dynamiques bien différentes avant le coup d’envoi de ce choc outre-Manche. Mais les Red Devils, vainqueurs de la Carabao Cup il y a quelques jours, ont été méconnaissables et ont complètement sombré collectivement. Si MU a probablement dit adieu à ses derniers espoirs de titre en championnat cette année, Bruno Fernandes a lancé un avertissement à ses coéquipiers pour le reste de la saison, tout en se montrant optimiste pour la suite des événements. « Cela peut être (psychologiquement dommageable) parce que nous avons un match jeudi et que les matchs arrivent rapidement », a lancé le milieu offensif portugais au micro de Sky Sports après la rencontre.

Et l’ancien du Sporting de poursuivre. « Nous avons eu des revers dans le passé et nous devons revenir parce que c’est de cela qu’il s’agit à Manchester United. Nous pouvons descendre, mais nous devons revenir parce que nous savons à quel point nous sommes bons et aujourd’hui, nous n’avons pas performé. Cette équipe est vraiment bonne et cette équipe peut faire de très bonnes choses, mais aujourd’hui ce n’était pas le cas et je suis sûr, nous pouvons encore faire de grandes choses. […] Nous devons établir un bon niveau très élevé et nous devons y revenir. Les fans le méritent, nous le méritons et nous avons parcouru un long chemin, pour être ici aujourd’hui, la position que nous sommes et nous sommes toujours en Ligue Europa, la FA Cup. » Des paroles de leader pour Fernandes, qui n’a pas été épargné après sa prestation loin d’être au niveau.

