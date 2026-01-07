Liga : Dani Carvajal indécis sur son futur au Real Madrid

De nombreuses préoccupations sont toujours présentes dans la défense du Real Madrid. Dani Carvajal (33 ans), capitaine incontesté des Madrilènes malgré ses huit petites apparitions cette saison, en fait partie. Comme le relève The Athletic, le latéral droit espagnol n’a pas passé beaucoup de temps sur les terrains en cette fin d’année 2025 et son avenir est en péril dans la capitale. Avec un statut de joueur expérimenté, Carvajal a fait un point sur son avenir, après avoir passé ses 22 dernières années à la Maison Blanche, à l’exception d’une saison au Bayer Leverkusen en 2012-13, avant que Madrid ne le récupère. La source et des proches du Madrilène ont évoqué que le joueur hésitait entre l’Arabie Saoudite, le Qatar, les USA, et bien évidemment son club formateur, mais rien n’est encore garanti.

La suite après cette publicité

Des sources du club espagnol affirment de leurs côtés que les décisions seront prises d’un commun accord, et qu’ils n’attendront pas forcément la fin de la saison pour fermer ce débat. Avec ses six titres de Ligue des champions, il reste un élément très important dans le vestiaire de Xabi Alonso, malgré de longues absences qui pèsent loin des terrains. Si son avenir en Espagne reste floue, le club sait encore qu’il peut compter sur lui dans les moments de doute. Les différents continents seront évidemment attentifs à ses prises de paroles…