Allemagne : une pépite pourrait manquer la Coupe du Monde
Felix Nmecha (25 ans) pourrait voir son rêve de Mondial 2026 brisé. En effet, le milieu de terrain du Borussia Dortmund souffre d’une lésion du ligament latéral du genou droit depuis une semaine. Présent dans la dernière liste de Julian Nagelsmann, il avait finalement dû renoncer au rassemblement printanier à cause de ce terrible diagnostic.
Présent en conférence de presse ce dimanche, le coach allemand ne semble pas optimiste quant à sa venue en Amérique du Nord. « La blessure n’est pas simple. Il ne fait aucun doute qu’il existe un risque qu’il ne puisse pas jouer la Coupe du Monde » a-t-il déclaré face aux médias. Pour rappel, le joueur de Bundesliga risque également de manquer certaines rencontres avec l’actuel second du championnat.
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