OM - Nice : les compositions probables

Vitinha face à Terem Moffi, Igor Tudor opposé à Didier Digard, l’Olympique de Marseille confronté à l’OGC Nice dans une affiche du haut de tableau très attendue. Voilà le programme de ce dimanche soir, 20h45, pour refermer la 22e journée de Ligue 1. Un choc entre deux formations très en forme. De son côté, l’OM reste en effet sur une série impressionnante de 9 victoires sur les 10 derniers matches, toutes compétitions confondues mais le Gym n’est pas en reste. Vainqueur de trois de ses quatre derniers matchs, le club azuréen tentera de créer la sensation à l’Orange Vélodrome.

Dauphins du PSG, les Olympiens ne veulent pas s’enflammer mais comptent, plus que jamais, rester sur leur bonne lancée avant d’affronter le club francilien à la fin du mois. Toujours dans la course au titre, l’OM devra pour cela faire le travail face aux Aiglons, huitièmes au classement et à quatre longueurs de Lille et Lorient, respectivement sixième et septième. Une rencontre souvent électrique qui promet un joli spectacle.

Pour ce rendez-vous, Igor Tudor devra toutefois se passer encore une fois de l’Ivoirien Eric Bailly. Suspendu 7 rencontres après un dangereux tacle en Coupe de France, le défenseur central loupera, en effet, contre Nice son 6e match. Ainsi, le technicien croate devrait opter pour un 3-4-3 avec Lopez dans les cages marseillaises. Devant l’Espagnol, Mbemba, Gigot et Balerdi devraient quant à eux former la charnière. Au milieu et bien aidés par Clauss et Nuno Tavares, sur les ailes, Rongier et Guendouzi seront une nouvelle fois associés. Enfin, comme annoncé par le Croate en conférence de presse, Payet est de retour dans le onze de départ aux côtés d’Ounahi et Sanchez.

De son côté, Didier Digard devra lui composer sans Nicolas Pépé, Youcef Atal et Marcin Bulka. Hicham Boudaoui, blessé lors du dernier match de l’équipe, devrait également être absent. C’est donc dans un 5-4-1 que les Azuréens devraient se présenter au Vélodrome. Devant Schmeichel, dernier rempart des Niçois, Mendy, Dante, Ndayishimiye, Todibo et Lotomba devraient former la défense. Dans l’entrejeu, Ramsey, Thuram, Rosario et Diop sont eux pressentis pour débuter. Juste derrière Laborde, titulaire sur le front de l’attaque.