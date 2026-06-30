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Coupe du Monde

CdM 2026 : le programme TV, où et quand voir la France et les autres 1/16e de finale du jour ?

Par Dahbia Hattabi
1 min.
France vs Sénégal @Maxppp
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France Suède
winamax
1 1.29 N 6.00 2 8.00 bonus 100€ Voir sur Prime Video

Après les éliminations de l’Allemagne et des Pays-Bas en 1/16e de finale et les qualifications du Paraguay et du Maroc pour les 1/8es de finale de la Coupe du Monde 2026, la compétition continue ce mardi. Cela commencera à 19 heures par un alléchant Côte d’Ivoire-Norvège. Une rencontre à suivre sur M6 et beIN Sports.

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Ensuite, la France va affronter la Suède lors d’un 1/16e de finale très prometteur. Un choc à suivre sur M6 et beIN Sports, mais aussi sur notre site en live commenté. Plus tard dans la nuit, le Mexique, l’un des pays hôtes, va croiser le fer avec l’Equateur. Il faudra se brancher sur beIN Sports pour suivre cette rencontre.

Pub. le - MAJ le
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