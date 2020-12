Quand le FC Nantes trollait Raymond Domenech

La suite après cette publicité

Raymond Domenech (68 ans) est le nouvel entraîneur du FC Nantes. Dix après la fin de l'aventure avec l'équipe de France et le triste souvenir de la Coupe du monde et de l'épisode du bus de Knysna, le technicien reprend du service pour un contrat de six mois avec une mission : maintenir les Canaris en Ligue 1. L'ancien sélectionneur des Bleus n'a pourtant pas toujours été tendre avec son nouveau club.

Du temps où Claudio Ranieri dirigeait l'équipe première, l'Italien avait plaisanté de mettre «deux bus» devant son but avant d'affronter le PSG. Cela n'avait pas empêché une lourde défaite 4-1 et les railleries de Domenech. «Finalement la stratégie double bus de la Mercedes n’a pas fait mieux que toutes les petites 2CV.» Le compte twitter du FC Nantes l'avait alors sèchement recadré. «Raymond Domenech, pas sûr que vous soyez le mieux placé pour parler de bus.» Sans rancune visiblement.