PSG : le vibrant message de Gavi à Kvaratskhelia après sa grave blessure

La victoire du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions a été ternie par la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’ailier géorgien devrait manquer le reste de la saison. Alors que le joueur parisien s’apprête à entamer une longue période de rééducation, Gavi lui a adressé un message de soutien lors d’un entretien accordé à DAZN. Le milieu de terrain du Barça, qui a lui-même connu plusieurs blessures sérieuses, sait combien cette épreuve peut être difficile à traverser.

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« J’aime énormément Kvaratskhelia en tant que joueur, j’ai toujours adoré le voir jouer. Je lui envoie tout mon soutien après cette blessure. Ce n’est pas facile, mais je suis sûr qu’il reviendra plus fort. Il mérite aussi de figurer dans le top 5 du Ballon d’Or, parce qu’il a réalisé une grande saison », a déclaré l’international espagnol. Gavi a également évoqué la course au trophée individuel et désigné son favori : son coéquipier Lamine Yamal.