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Coupe du Monde

Ronaldo veut voir Zidane à la tête de l’équipe de France

Par Tom Courel
1 min.
Ronaldo avant une émission en février 2016 @Maxppp

Alors que la Selaçao est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du Monde 2026, l’ancien international brésilien, Ronaldo, a accordé un entretien à L’Équipe. Par ailleurs, le double champion du monde (1994, 2002) a évoqué le cas Zinédine Zidane, avec qui il a partagé le vestiaire du Real Madrid entre 2002 et 2006. « Il a été le meilleur joueur avec lequel j’ai joué au foot et le meilleur coéquipier que j’ai eu, on a passé quatre saisons ensemble au Real Madrid. Ronaldinho a aussi été un partenaire vraiment exceptionnel, avec un génie vraiment unique » a-t-il indiqué au quotidien sportif.

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Interrogé sur la possibilité de voir Zidane succéder un jour à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, l’ancien Ballon d’Or a été cash. « Oui, il en est absolument capable, j’ai toujours dit qu’il avait le profil parfait pour ce poste. Il a le talent, l’expérience, l’intelligence tactique et le caractère idéal. Et ce n’est pas seulement une intuition que je vous donne, il l’a déjà prouvé avec son brillant passage à la tête du Real Madrid ». Si ZZ débarque à Clairefontaine en septembre prochain, R9 aura vu juste.

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