OM : les premiers mots de Konrad de la Fuente

C’est officiel depuis avant-hier. Formé au FC Barcelone, Konrad de La Fuente (19 ans) va vivre sa première expérience en France, du côté de l’Olympique de Marseille. Recruté en échange de 3 M€ (+ 50% à la revente), le jeune international américain (1 sélection) a accordé sa première interview aux médias du club. « Je suis très heureux. J’ai travaillé très dur pour arriver à ce niveau. J’espère être à la hauteur de cette opportunité. J’ai très hâte de jouer. L’OM est l’un des plus grands clubs de France et d’Europe. Je connais son histoire prestigieuse, et j’espère bien aider le club à atteindre ses objectifs. »

Voilà pour le traditionnel discours de présentation de la recrue phocéenne qui a ensuite expliqué les raisons de son choix. « Parce que c’est un grand club qui sait aussi donner sa chance aux jeunes joueurs. Beaucoup de grands joueurs ont fait leurs débuts à Marseille. J’espère pouvoir suivre leurs traces » a-t-il indiqué, avant de donner les noms de ses idoles marseillaises. « Didier Drogba, Samir Nasri, Franck Ribéry et bien sûr Dimitri Payet. C’est énorme de revêtir le même maillot qu’eux ! Depuis tout petit, j’essaie de jouer comme eux, dans les duels en un contre un, dans les passes. Ribéry est un de mes joueurs préférés. »

De La Fuente connaît Drogba, Nasri et Ribéry

À Marseille, De La Fuente aura donc l’occasion de lancer sa carrière après trois saisons passées au sein de l’équipe réserve du FC Barcelone. Une opportunité en or pour un joueur dont l’objectif est de faire partie de la team US lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. « Oui, j’en ai parlé avec quelques amis. Ils sont très heureux pour moi. On connaît tous la réputation de l’OM. Ils pensent que ça va m’aider à m’améliorer et à gagner en expérience. »

Heureux de son choix, l’ancien Blaugrana a ensuite évoqué son profil d’ailier dynamiteur. « Je fais tout pour créer des occasions, pour marquer ou faire la passe à mes coéquipiers, pour aider mon équipe à gagner. En fait, mes joueurs préférés jouent sur les ailes. Plus jeune, j’essayais de jouer comme eux. Je pense que je me suis inspiré de leur style. » Place au terrain maintenant !