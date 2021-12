Manchester City : Joao Cancelo agressé chez lui

Aux alentours de 23 heures ce jeudi soir, Joao Cancelo a déclaré sur les réseaux sociaux avoir été agressé chez lui par quatre personnes, alors qu’il était avec sa famille. Le joueur de Manchester City va bien, même si l’on peut voir des séquelles sur son visage. Les Sky Blues ont déclaré être «choqués et consternés que Joao Cancelo et sa famille aient été victimes d'un cambriolage à leur domicile ce soir, au cours duquel Joao a également été agressé. Joao et sa famille sont soutenus par le club et il aide la police dans son enquête sur cette affaire très sérieuse.»

«Malheureusement, aujourd'hui, j'ai été agressé par quatre lâches qui m'ont fait du mal et ont essayé de faire du mal à ma famille. Quand vous montrez de la résistance, voilà ce qui arrive. Ils ont réussi à prendre tous mes bijoux et m'ont laissé le visage dans cet état. Je ne sais pas comment il peut y avoir des gens avec une telle méchanceté. La chose la plus importante pour moi est ma famille et heureusement, c'est que tout le monde va bien. Et après tant d'obstacles dans ma vie, c'est juste un de plus que je vais surmonter. Ferme et rigoureux, comme toujours», a confié Joao Cancelo sur Instagram.