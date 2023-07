Real Madrid, PSG : le message intriguant de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé continue de monopoliser l’attention ! Pour rappel, l’attaquant du Paris Saint-Germain a fait savoir à sa direction qu’il ne comptait pas activer sa dernière année optionnelle et par conséquent a été écarté du groupe parisien par ses dirigeants, persuadés également que le joueur s’est mis d’accord avec le Real Madrid pour débarquer libre l’été prochain. Alors que le groupe parisien effectue actuellement sa tournée en Asie, le crack de Bondy quant à lui profite de sa mise à l’écart pour prendre du repos et s’offrir du bon temps à Monaco.

Dernièrement, il s’est distingué sur les réseaux sociaux en publiant une photo énigmatique sur son compte Instagram. Sur celle-ci, on peut apercevoir trois cartes comportant le chiffre "9" disposées sur une table et pouvant être interprétée comme une référence faite au numéro laissé vacant par Karim Benzema depuis son départ du Real Madrid au début de l’été pour l’Arabie saoudite. Un post qui intervient quelques heures après le Classico où la presse espagnole expliquait que le Real Madrid manquait d’un numéro 9 dans son équipe. Nul doute que cette sortie osée risque de faire jaser du côté des supporters parisiens d’autant que Kylian Mbappé doit rendre son verdict demain, à savoir si oui ou non il souhaite étendre son bail avec le PSG jusqu’en 2025.

