CAN 2025 : les Sénégalais sont retournés à Dakar en héros !

Ceux qui étaient au stade vont s’en souvenir toute leur vie. Dimanche, le Sénégal et le Maroc s’affrontaient pour la grande finale de la CAN 2025. Pouvant être considéré comme un succès organisationnel, cette Coupe d’Afrique était quelque peu décevante sur les terrains avec des rencontres peu spectaculaires en phase finale. Ainsi, la finale était attendue pour réhausser le niveau et offrir un ultime divertissement pour clôturer cette compétition. Finalement, la finale a basculé dans le chaos. Après des premières tensions entre Sénégalais et Marocains en amont de la finale pour des divergences d’organisation et des errements pointés du doigt par les Sénégalais chez les Marocains, tout a viré au drame dans le temps additionnel de la seconde période.

Après un but injustement refusé aux Lions de la Teranga, ces derniers se sont rendus coupables d’une faute dans leur surface sur Brahim Diaz. Dès lors, le chaos s’est abattu sur le stade Prince Moulay-Abdallah de Rabat. Pendant quinze minutes, les supporters sénégalais ont tenté de pénétrer sur le terrain, provoquant des bagarres avec des stadiers. Les coéquipiers de Sadio Mané ont également entrepris de retourner aux vestiaires sous les encouragements de leur entraîneur, Pape Thiaw. Une situation lunaire qui a coupé le jeu pendant un quart d’heure avant que tout revienne dans l’ordre et que Brahim Diaz ne rate sa panenka.

Les Sénégalais et Sadio Mané érigés en légende !

Fustigé dans tous les sens, à juste titre, le joueur du Real Madrid a ensuite vu Pape Gueye envoyer une mine dans les buts de Yassine Bounou. Dès lors, après vingt minutes de bataille, le score n’a plus évolué et le Sénégal a remporté la deuxième CAN de son histoire après une belle bataille. Dans le viseur de la CAF et de la FIFA après cette finale controversée, le futur adversaire de l’Equipe de France à la Coupe du monde pourrait perdre gros. En attendant, les joueurs du Sénégal sont arrivés à Dakar lundi soir et ont été accueillis par le chef d’Etat et quelques membres du gouvernement sur le tarmac. Ensuite, les supporters sénégalais les attendaient à l’aéroport.

Des milliers de fans étaient venus pour le retour de leurs héros qui auront droit à une parade ce mardi dans les alentours de 11h heure locale. En attendant, les supporters du Sénégal ont encore célébré la victoire avec des klaxons, des feux d’artifice et des bruits de vuvuzela qui ont marqué une deuxième soirée de festivités. En attendant d’éventuelles sanctions qui pourraient être prononcés contre eux, les joueurs sénégalais savourent ce sacre difficile à aller chercher au Maroc cette année. Ils ont ainsi paradé dans un bus de manière rapide cette nuit avant la grande parade qui aura donc lieu ce mardi.