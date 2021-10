OM : Dimitri Payet ne s’inquiète pas pour Steve Mandanda

Alors qu’il avait été titulaire lors des trois premières rencontres de l’Olympique de Marseille cette saison, Steve Mandanda a depuis pris place sur le banc. Jorge Sampaoli lui préfère Pau Lopez, arrivé cet été en provenance de l’AS Rome. Une situation qui a entraîné sa non-sélection avec l’équipe de France lors de la dernière trêve internationale et que le gardien de 36 ans aurait du mal à vivre.

Interrogé sur la question, Dimitri Payet pense au contraire que Mandanda, tout comme Jordan Amavi, très peu utilisé depuis le début de la saison, ne sont pas résignés, mais prêts à se battre pour avoir plus de temps de jeu : « ce ne doit pas être simple à gérer. Mais Steve, à Crystal Palace, et Jordan connaissent ce genre de situation, même si c'est une première pour Steve ici », a-t-il déclaré dans une interview accordée à L’Équipe. « Ils n'ont pas changé de comportement, ils continuent à travailler, à guider les plus jeunes. Et ils répondront présent quand on fera appel à eux. Steve, je ne suis pas inquiet pour lui, il jouera des matches cette saison et il sera bon. Les deux ont encore faim, ça se voit à leur façon de s'entraîner. »

