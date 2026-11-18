Le nouveau classement FIFA avec la percée du Maroc
Après une nouvelle trêve internationale, il y a du changement dans le classement FIFA, qui classe les meilleures sélections du monde. Tout en haut du tableau, il n’y a pas forcément de mouvement, puisque le podium reste inchangé : l’Espagne est en tête, suivie de l’Argentine et de la France. L’Angleterre, quatrième, talonne les Bleus, à quelques points seulement.
Et à la cinquième place, ça bouge ! Effectivement, le Maroc grimpe à la cinquième marche du classement, devançant le Portugal et le Brésil, désormais sixième et septième respectivement. Les Lions de l’Atlas égalent ainsi le meilleur classement historique d’une nation africaine, qui était jusqu’ici détenu en solitaire par le Nigéria en 1994.
Le top 15 du classement FIFA
- Espagne – 2004,48 points
- Argentine – 1966,13 points
- France – 1950,82 points
- Angleterre – 1938,90 points
- Maroc – 1809,37 points
- Portugal – 1801,28 points
- Brésil – 1800,91 points
- Belgique – 1790,37 points
- Pays-Bas – 1774,06 points
- Colombie – 1735,90 points
- Allemagne – 1730,22 points
- Suisse – 1726,15 points
- Mexique – 1718,25 points
- Italie – 1717,20 points
- Croatie – 1714,22 points
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