Le propriétaire de l’Inter Miami fait une promesse à Messi et au Barça

Après une courte expérience dans la capitale française, Lionel Messi s’est enfin exilé en Major League Soccer. Enfin, parce qu’un départ vers les États-Unis était déjà dans les tuyaux depuis de nombreuses années à en croire le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas. Ce dernier a récemment accordé un entretien pour Marca où il revient sur l’arrivée de l’Argentin en MLS, tout en faisant une incroyable promesse aux supporters du FC Barcelone, qui n’ont sans doute pas totalement digéré le départ rocambolesque de la Pulga en 2021.

«L’avenir avec Leo Messi a de nombreuses pages à raconter et parmi elles, l’une des promesses faites à l’Argentin était de dire au revoir aux supporters de Barcelone. Son départ de Barcelone n’a pas été agréable, il n’a pas pu dire au revoir à son club qui l’a accueilli étant enfant, et je crois que les circonstances n’étaient pas celles que voulait Lionel. Je lui ai donné mon engagement de faire tout mon possible à l’avenir pour qu’il ait l’occasion de dire au revoir à ses supporters à Barcelone», raconte Jorge Mas, qui laisse sous-entendre qu’une rencontre amicale entre l’Inter Miami et le FC Barcelone pourrait voir le jour.