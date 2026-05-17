PSG : Luis Enrique s’agace d’une question et quitte la conférence de presse

Déçu de la prestation de ses joueurs après la défaite du PSG face au Paris FC (1-2), Luis Enrique est apparu quelque peu agacé en conférence de presse. Le technicien espagnol a d’ailleurs mis fin à ce point presse de manière inattendue.

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«Vous avez eu deux défaites contre le Paris FC cette saison, est-ce que…» avait alors questionné la journaliste avant de voir Luis Enrique l’interrompre : «encore, encore, merci beaucoup» et de quitter prématurément la conférence de presse d’après-match. Le symbole de la frustration du coach parisien ce dimanche soir.