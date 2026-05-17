Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Luis Enrique s’agace d’une question et quitte la conférence de presse

Par Josué Cassé
1 min.
Luis Enrique sur le banc du PSG face au Bayern @Maxppp
Paris FC 2-1 PSG

Déçu de la prestation de ses joueurs après la défaite du PSG face au Paris FC (1-2), Luis Enrique est apparu quelque peu agacé en conférence de presse. Le technicien espagnol a d’ailleurs mis fin à ce point presse de manière inattendue.

La suite après cette publicité

«Vous avez eu deux défaites contre le Paris FC cette saison, est-ce que…» avait alors questionné la journaliste avant de voir Luis Enrique l’interrompre : «encore, encore, merci beaucoup» et de quitter prématurément la conférence de presse d’après-match. Le symbole de la frustration du coach parisien ce dimanche soir.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier