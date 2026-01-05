CAN, Cameroun : le merveilleux cadeau du ministère des Sports aux joueurs

Un cadeau bienvenu pour les Lions indomptables. Ce lundi, le ministre des Sports Narcisse Mouelle Kombi a annoncé le versement d’une prime exceptionnelle aux joueurs, en guise de récompense suite à leur qualification pour les quarts de finale de la CAN. Dimanche, la sélection entraînée par David Pagou a dominé l’Afrique du Sud (1-2). Dans un message publié sur son compte Facebook, le MINSEP a précisé que chaque joueur percevrait un montant cumulé d’environ 27 000 euros.

« Félicitations aux Lions indomptables qui, à la faveur de leur victoire contre les Bafana-Bafana d’Afrique du Sud, viennent d’accéder aux quarts de finale de la compétition. En guise d’encouragement et de motivation supplémentaires, le MINSEP, au nom de l’État, vient d’ordonner le paiement de leurs primes de qualification et de victoire, d’un montant cumulé de 18 180 000 F par joueur. Vive le Cameroun qui gagne ! », a communiqué le ministère des Sports camerounais. Une avancée positive, quelque temps après les tensions entre Narcisse Mouelle Kombi et le président de la Fédération, Samuel Eto’o. Pour rappel, le Cameroun affrontera le pays hôte, le Maroc, au prochain tour (vendredi, 20h).