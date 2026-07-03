Le Real Madrid sort du silence sur le transfert d’Enzo Fernandez

Le Real Madrid veut faire peau neuve cet été. José Mourinho est arrivé pour relancer la machine. Il pourra le faire avec plusieurs recrues puisque Marc Cucurella, Bernardo Silva, Denzel Dumfries ou encore Ibrahima Konaté ont dit oui au projet du Special One. Mais le Portugais veut encore des renforts. Un défenseur supplémentaire est espéré, tout comme un renfort dans l’entrejeu. Selon plusieurs médias anglais et ibériques, Enzo Fernandez (25 ans) serait la priorité des pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu. Cela tombe bien, puisque le joueur argentin veut évoluer au sein de la Casa Blanca.

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De son côté, Chelsea est ouvert à son départ si une offre de 140 M€ arrive cet été. Hier, Javier Pastore, l’agent du joueur, a remis une pièce dans la machine en évoquant l’avenir de son client. «Il ne pense qu’à ça (la Coupe du Monde, ndlr), tandis que nous étudions les possibilités de le faire partir de Chelsea, mais rien n’est encore définitif ni confirmé dans aucun club.» L’ancien du PSG a aussi rappelé que son joueur adore passer du temps à Madrid. Un bel appel du pied qui a reçu une réponse ce vendredi. Mais ce n’est pas celle que le clan Fernandez attendait.

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Le Real Madrid dit non à Enzo Fernandez

Le Real Madrid a publié un communiqué de presse pour faire un point sur le dossier Enzo Fernandez. «Suite aux informations et déclarations parues ces derniers jours concernant un prétendu intérêt du Real Madrid CF pour le joueur Enzo Fernández, le club tient à préciser qu’il n’a entrepris aucune démarche, directe ou indirecte, pour recruter ledit joueur et qu’il n’a par ailleurs aucune intention de mener une telle opération. Le Real Madrid tient à exprimer son plus profond respect pour Enzo Fernández, grand footballeur dont la carrière et le talent sont largement reconnus, ainsi que pour Chelsea FC, club avec lequel il entretient d’excellentes relations institutionnelles. »

Comunicado Oficial. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 3, 2026

Les Merengues ajoutent : «c’est précisément en raison du respect que mérite une entité comme le Chelsea FC et en raison des principes de loyauté institutionnelle qui ont toujours guidé les actions du Real Madrid que le club juge nécessaire de démentir catégoriquement les spéculations infondées et qui ne correspondent pas à la réalité. Le Real Madrid déplore que, malgré la clarté des faits et l’absence de toute action de la part du club, des informations continuent d’être diffusées qui ne correspondent pas à la réalité et qui ne font que contribuer à semer la confusion parmi les supporters et à nuire inutilement aux entités et aux personnes concernées.» Le message est passé…