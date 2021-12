PSG : les confessions de Yohan Cabaye sur son nouveau rôle

Sans club depuis la fin de son expérience avec l’AS Saint-Etienne, Yohan Cabaye a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière de joueur il y a près d’un an. L’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain a été nommé coordinateur sportif du centre de formation du club parisien cet été, il s’est livré sur ce nouveau défi dans une interview publiée sur le site du PSG.

«Tout d’abord, j’étais vraiment très heureux de revenir à Paris, de revoir les installations, de recroiser des personnes que j’avais connues il y a quelques années. Ça a toujours été un plaisir et ça l’est encore plus aujourd’hui. Ça se passe bien et ça s’est très bien passé. J’ai été très bien accueilli par les personnes que je ne connaissais pas encore. L’ambiance est très bonne depuis le début de l'aventure, donc je suis vraiment très heureux. Ce qui est particulier est d’arrêter sa carrière et de passer à l’après-carrière. Je le prends très bien. Je suis vraiment très déterminé à faire mon travail le mieux possible et à accompagner les joueurs tous les jours. C’est ce qui compte le plus pour moi.»