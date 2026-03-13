OL : Emmanuel Petit vole au secours d’Endrick

Buteur pour l’égalisation lyonnaise face au Celta de Vigo hier soir (1-1), Endrick a mis fin à une disette de 5 matchs. L’international brésilien a forcé le verrou et le destin en tentant de nombreuses frappes, et il a finalement été récompensé de ses efforts avec l’aide du gardien espagnol. Son match lui a quand même valu certaines critiques dans la presse, mais pas celles d’Emmanuel Petit, qui a refusé d’entrer dans ce jeu. Pour le champion du monde 1998, il faut plutôt mettre en avant sa volonté.

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«Je ne vais pas pointer le doigt envers Endrick parce qu’il a des relents d’égoïsme de temps en temps, c’est le cas de tout attaquant qui veut marquer, faire la différence, et surtout en l’absence de beaucoup de joueurs offensifs lyonnais. Lui qui arrive du Real Madrid, qu’on annonçait comme le facteur X qui allait faire franchir un palier et pourquoi pas amener Lyon à se mêler à la bataille pour la Ligue des Champions, et aller au bout de l’Europa League. Jamais je critiquerai un joueur qui tente des choses surtout dans le domaine offensif parce que c’est la chose la plus compliquée à faire sur un terrain», a confié l’ancien international tricolore dans Rothen s’enflamme.