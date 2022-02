Liga : Villarreal écrase l'Espanyol grâce à un quadruplé de Yeremi Pino

Ce dimanche à 14h, Villarreal (6e) recevait l’Espanyol Barcelone (14e) pour le compte de la 26e journée de Liga. La formation d’Unai Emery en jaune débutait la rencontre en 4-4-2 alors qu’en face, les Catalans en maillot bleu et blanc évoluaient en 4-1-4-1. Dans un début de match ultra dominé par Villarreal, c’était logique que ce soit eux qui ouvraient le score, sur un bon centre d’Estupiñan, Yeremi Pino reprenait de la tête dans le coin droit du but barcelonais (1-0, 14e). Le sous-marin jaune ne relâchait pas la pression et faisait le break sur un corner mal dégagé : c’était encore Yeremi Pino, bien placé dans la surface, qui trompait Diego Lopez (2-0, 21e). L’Espanyol ne voyait pas le jour et subissait les nombreux assauts des locaux, qui trouvaient une nouvelle fois la faille juste avant la mi-temps, avec encore une fois Yeremi Pino qui reprenait un ballon mal repoussé par le portier catalan et inscrivait son troisième but personnel (3-0, 45e).

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, les hommes d’Unai Emery continuaient de mettre la pression sur le but de la formation catalane et c’était encore Pino qui faisait la différence. Le milieu espagnol de 19 ans, lancé dans la profondeur par Arnaut Danjuma, éliminait Lopez avant de pousser le ballon dans le but vide et s’offrait ainsi le premier quadruplé de sa carrière (4-0, 53e). À l’heure de jeu alors que les locaux levaient le pied, l’Espanyol en profitait pour sauver l’honneur, Keidi Bare récupérait le ballon au second et d’une lourde frappe trompait Rulli (4-1, 65e). Villarreal ajoutait un nouveau but en fin de match : bien lancé dans la profondeur, Boulaye Dia ajustait parfaitement le gardien de l'Espanyol (5-1, 86e). Le pensionnaire du Madrigal terminait tranquillement la rencontre et s’imposait logiquement (5-1). Grâce à cette victoire, Villarreal passe 5e au classement, l’Espanyol reste 14e avant les autres rencontres de la journée.