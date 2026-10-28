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Une nouvelle destination se dessine pour Jadon Sancho

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jadon Sancho a joué avec Aston Villa @Maxppp

Longtemps, Getafe a hésité, mais il a finalement dit non au recrutement de Jadon Sancho. L’Anglais réclamait 3 M€ nets jusqu’à la fin de la saison pour venir évoluer avec le club de la banlieue madrilène, qui a déjà eu du mal à boucler le contrat de Dani Carvajal auprès de la Liga.

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Malgré toutes les négociations possibles, aucun terrain d’entente n’a pu être trouvé. La presse anglaise évoque une proposition maximale de 400 000 euros pour le reste de la saison, bien inférieure aux exigences de l’ancien Mancunien, aujourd’hui libre de tout contrat. Il semblerait qu’une piste vers le Moyen-Orient se dessine.

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