Liga : au terme d’un scénario cruel, le Real Madrid s’incline à Majorque et voit le titre s’éloigner

Au retour de la trêve internationale, le Real Madrid avait un gros coup à jouer en Liga. En attendant le choc entre l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone de ce samedi soir, les Merengues avaient l’occasion de mettre la pression sur leur rival catalan et de revenir à un point en allant s’imposer chez le premier relégable, Majorque. Privé de Courtois, Valverde et avec Vinicius Jr sur le banc, Álvaro Arbeloa avait fait confiance à Mbappé et Díaz en attaque, avec le jeune Ibáñez associé à Tchouaméni et Camavinga dans l’entrejeu.

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Dès le coup d’envoi, les Madrilènes ont montré leur envie de briller avant de défier le Bayern Munich en Ligue des Champions. Ils se sont rapidement créés de nombreuses occasions, à l’image d’une première pour Mbappé (22e). Très en vue, le Français a de nouveau eu une grosse opportunité, mais s’est heurté à un Román en grande forme (25e). Le portier majorquin repoussait ensuite une tentative de Güler (32e), maintenant son équipe à égalité. Mais sur un bon centre de Maffeo, Morlanes, seul dans l’axe, surprenait le Real juste avant la pause (1-0, 43e).

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Kylian Mbappé s’est manqué face à Léo Román

Majorque n’a mis que dix minutes à se montrer à nouveau dangereux, et cette fois, la passivité de la défense madrilène leur a permis de prendre l’avantage. Tout était alors à refaire pour les hommes d’Arbeloa, et Mbappé voyait Román repousser sa troisième occasion franche (55e). Malgré les entrées de Bellingham et Vinicius et une domination totale, le Real n’a pas réussi à concrétiser ses efforts et se montrait de plus en plus imprécis en seconde période, alors que le temps réglementaire touchait à sa fin. En fin de match, le Real Madrid a tenté de se réveiller, mais la précision manquait pour inquiéter le bloc de l’équipe baléare bien en place. Mais sur un ultime corner, Militao sautait plus haut que tout le monde pour aller chercher l’égalisation (1-1, 88e).

De quoi fêter le retour de blessure du Brésilien… mais pour seulement quelques instants. Car après une nouvelle erreur défensive, Muriqi pouvait contrôler et inscrire un bijou sous la barre de Lunin (2-1, 90e+2) pour faire exploser Son Moix. Après ce scénario cruel, les Madrilènes s’inclinent pour la première fois depuis le 2 mars dernier et restent à quatre points du FC Barcelone, qui jouera sur le terrain des Colchoneros. La course au titre pourrait basculer à l’issue de cette journée, alors que le Real Madrid doit aller défier le Bayern Munich dans trois petits jours. De son côté, Majorque peut exulter après ce succès fou qui lui permet de sortir de la zone rouge.