Premier League
Issa Diop rejoint Ipswich Town
@Maxppp
À un an de la fin de son contrat à Fulham, Issa Diop quitte les Cottagers. Comme nous vous l’annoncions, le défenseur international marocain de 29 ans s’est engagé en faveur d’Ipswich Town. Il s’agit d’un transfert estimé à environ 10 M€.
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He's in. 🧱— Ipswich Town (@IpswichTown) July 22, 2026
💪 Issa Diop is a Blue. pic.twitter.com/Rvn0X45Uus
«Ipswich Town est fier d’annoncer la signature d’Issa Diop, en provenance de Fulham. Le défenseur central rejoint le club pour un montant non divulgué et signe un contrat valable jusqu’à l’été 2030», indique le club anglais.
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