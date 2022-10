Rafael Benitez approché par Nottingham Forest

La situation très précaire du promu Nottingham Forest en Premier League (20e au classement) pourrait obliger les dirigeants à changer de coach. Comme le rapporte le Telegraph, Rafael Benítez serait le principal candidat remplacer Steve Cooper sur le banc des Reds. L'expérimenté espagnol de 62 ans serait ravi de retrouver un banc anglais après être passé par Chelsea, Liverpool et Everton entre autres.

Plus de 20 nouveaux joueurs sont arrivés pour seulement une victoire après huit journées. Beaucoup trop peu pour les propriétaires du club. L'actuel en poste, Steve Cooper, a pris la parole après la défaite à Leicester (4-0) : « Je comprends parfaitement la situation et la question et je la respecte à 100%. Mais mon inquiétude est que nous avons perdu un autre match pour ce club, pas ma propre situation, car je me soucie plus du club que de ma situation personnelle. »