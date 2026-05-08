Bournemouth écarte Alex Jimenez après des échanges de messages avec une mineure de 15 ans

Voilà une sombre affaire. Depuis quelques heures, des conversations présumées entre Alex Jimenez, latéral droit de Bournemouth, et une jeune fille qui affirme avoir 15 ans ont fuité sur les réseaux sociaux. Le footballeur de 23 ans, qui est présumé innocent, aurait échangé avec l’adolescente et lui aurait notamment confié : « je n’ai jamais été avec une fille de 15 ans.» Visiblement conscient de son erreur, il a ensuite fait un rétropédalage : «j’espère que tout se passera bien. Nous ne nous reparlerons pas avant un moment. C’était une erreur de vous parler. Je ne veux pas d’ennuis.»

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Sauf que le mal était fait. Bournemouth a décidé de l’écarter pour le prochain match face à Fulham. « Bournemouth a pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant le latéral droit Alex Jimenez. Le club est conscient de la gravité de la situation et mène actuellement une enquête. Par conséquent, Alex ne sera pas retenu dans l’effectif pour le match de Premier League de demain contre Fulham, et le club ne fera aucun autre commentaire pour le moment. » Affaire à suivre…