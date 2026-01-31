OM : les négociations reprennent avec Angers pour Himad Abdelli

Le dossier Himad Abdelli n’est pas nouveau du côté de la Commanderie. Dès le début du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a identifié le milieu offensif du SCO Angers comme une opportunité stratégique, dans un contexte où le joueur arrive en fin de contrat en juin prochain. Performant, régulier et désormais cadre du SCO, l’international algérien coche de nombreuses cases aux yeux des dirigeants phocéens, séduits par sa polyvalence et sa capacité à s’intégrer dans le jeu prôné par Roberto De Zerbi. Rapidement, l’OM est passé à l’action, prenant contact avec l’entourage du joueur, qui n’a jamais caché son intérêt pour le projet marseillais. Comme nous vous l’avions révélé, Abdelli avait clairement et rapidement donné sa préférence à l’OM, malgré l’intérêt d’autres clubs de Ligue 1. Une première offre avait même été transmise à Angers, estimée à environ 2 millions d’euros, assortie de bonus et d’un pourcentage à la revente, une proposition jugée insuffisante par le SCO mais qui a lancé concrètement les négociations.

Depuis, le feuilleton s’éternise. Les discussions entre les deux clubs ont longtemps été au point mort, Angers campant sur ses positions financières tandis que l’OM refusait de surpayer un joueur libre dans quelques mois. Une situation devenue pesante, y compris sportivement. Alexandre Dujeux, l’entraîneur angevin, avait d’ailleurs publiquement acté la situation en expliquant l’absence d’Abdelli du groupe, laissant entendre qu’un accord existait déjà entre son joueur et le club intéressé. Un aveu à peine voilé qui a confirmé ce que beaucoup soupçonnaient en coulisses, à savoir que le départ d’Abdelli était bien acté, seule la date reste à définir. Côté marseillais, la pression était montée d’un cran ces derniers jours. Medhi Benatia poussait pour boucler rapidement certains dossiers ciblés, Abdelli en tête, tout en restant ferme sur la ligne fixée par Pablo Longoria - pas de folie financière, même pour un joueur très apprécié.

Les discussions reprennent

Et selon nos informations, qui corroborent celles de Mohamed Toubache-Ter le dossier a connu une nette accélération ces dernières heures. Les discussions ont repris entre l’Olympique de Marseille et le SCO Angers, après plusieurs jours de silence. Les deux clubs ont renoué le dialogue avec l’objectif clair de trouver un terrain d’entente avant la fermeture du mercato. Du côté d’Angers, la volonté de récupérer une indemnité, même revue à la baisse, semble désormais primer face au risque de voir partir l’un des cadres de l’effectif gratuitement dans quelques mois. Comme révélé en exclusivité, Himad Abdelli a déjà donné son accord total à l’OM, tant sur le plan sportif que contractuel. Le joueur pousse en interne pour que la situation se débloque rapidement, désireux de franchir un cap et de rejoindre Marseille dès cet hiver plutôt que d’attendre l’été.

Reste désormais à transformer cette reprise des discussions en accord définitif. Le temps presse, et chaque heure compte à l’approche de la clôture du mercato hivernal. L’OM sait qu’il détient un avantage majeur avec l’accord du joueur, mais Angers conserve la main sur le timing immédiat. Les dirigeants marseillais espèrent parvenir à un compromis financier jugé cohérent avec la situation contractuelle d’Abdelli, sans dépasser le cadre qu’ils se sont fixé. En interne, le dossier est considéré comme prioritaire, mais pas au point de déséquilibrer la stratégie globale du club. Une chose est sûre : les prochains jours seront décisifs. Si un accord n’est pas trouvé rapidement, Marseille est prêt à temporiser et à revenir à la charge l’été prochain. Mais dans un sprint final de mercato toujours imprévisible, l’OM et Angers jouent désormais contre la montre.