Real Madrid : Roberto Martinez donne des nouvelles d'Eden Hazard

Le 5 mars dernier, Eden Hazard (29 ans) a été opéré avec succès de sa fissure au pied droit, qui devait le tenir éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. Avec la suspension du football en raison de la pandémie de coronavirus, l'attaquant du Real Madrid, qui en a profité pour juger sa première saison en Espagne, n'a quasiment pas manqué de rencontres avec les Merengues. Son sélectionneur, Roberto Martinez, actuellement confiné en Angleterre, a donné des nouvelles de l'ancien joueur de Chelsea.

«Je sais qu'il se remet bien. Il sera bientôt en mesure de courir à nouveau et il n'y a pas eu de complications. Tout s'est bien passé pendant l'opération et après, pendant les 4 à 5 semaines, c'est ce que vous espérez et c'est le cas. Bien sûr, les compétitions sont à l'arrêt pour le moment, donc il ne manque aucun match. C'est positif pour lui. Nous savons qu'il reviendra plus fort. Nous avons également eu la chance que l'opération ait eu lieu juste avant l'explosion du coronavirus», a confié le sélectionneur des Diables Rouges au média belge HLN ce dimanche.