Arsenal annonce la prolongation de Mikel Arteta

Coach d’Arsenal depuis décembre 2019, Mikel Arteta (44 ans) a joliment rendu la pareille à ses dirigeants. Après de nombreuses années passées sans titres majeurs, l’Espagnol a obtenu le temps nécessaire pour bâtir une équipe sacrée championne d’Angleterre la saison passée et finaliste de la dernière édition de la Ligue des Champions. Autant d’accomplissements qui ont logiquement débouché sur l’annonce de la prolongation jusqu’en 2030 d’Arteta, dont le bail s’achevait à la fin de cette saison 2026/2027.

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Forward together. Mikel Arteta is here to stay ❤️ https://t.co/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

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« Nous sommes ravis d’annoncer que Mikel Arteta a signé un nouveau contrat à long terme avec Arsenal. Ce nouvel accord reflète notre conviction commune, que les progrès que nous avons accomplis et le succès de la saison dernière marquent le début d’une période exceptionnelle de notre histoire. Mikel est devenu la saison dernière notre septième entraîneur à remporter un titre. Il s’agissait de notre quatorzième titre de Premier League et de notre premier en 22 ans. Ensemble, nous restons déterminés à tirer parti de ce succès, à nous battre pour remporter les plus grands trophées de manière durable et à continuer de renforcer le lien profond qui unit le club à ses supporters », peut-on lire dans le communiqué.