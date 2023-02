Liga : Memphis Depay libère l’Atlético de Madrid contre le Celta de Vigo

Suite de la 21ème journée de Liga avec une belle affiche entre le Celta de Vigo et l’Atlético de Madrid, au stade Municipal de Balaidos. Et les locaux du jour peuvent nourrir de nombreux regrets puisqu’ils ont plutôt dominé la rencontre, sans jamais réellement être inquiétés par les joueurs de Diego Simeone. D’ailleurs, Iago Aspas a trouvé la barre transversale sur un coup franc (73e), avant que Memphis Depay ne guide les Colochoneros vers une victoire inespérée à l’approche de la fin de la rencontre (89e) en inscrivant son premier but avec la formation madrilène.

Pourtant l’Atlético était réduite à dix suite à l’expulsion de Stefan Savic (70e) mais cela n’a pas empêché les Madrilènes de repartir avec la victoire grâce notamment à un très bon Jan Oblak, auteur de quatre parades dont deux déterminantes. Au classement, l’Atlético de Madrid reste 4ème et le Celta de Vigo campe toujours la 13ème position. Le weekend prochain, les Colchoneros accueilleront l’Athletic Bilbao, tandis que Vigo se déplacera à la Real Sociedad, au cours de la 22ème journée du championnat espagnol.

